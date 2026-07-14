Oscar Ríos Ramírez lanza programa de beneficio fiscal en San Juan de Sabinas

NUEVA ROSITA, COAH.- Por unanimidad, el Cabildo de San Juan de Sabinas aprobó el Programa de Beneficio Fiscal 2026, mediante el cual los contribuyentes podrán regularizar el pago del impuesto predial con un estímulo que contempla un peso en recargos y actualizaciones correspondientes a 2026 y hasta cinco años anteriores.

El alcalde Oscar Ríos Ramírez informó que el beneficio estará vigente hasta el 15 de diciembre del presente año, por lo que invitó a los ciudadanos a acudir a las cajas de la Tesorería Municipal para aprovechar el programa.

El Edil destacó que este esquema representa una oportunidad para que las familias se pongan al corriente con sus contribuciones, especialmente quienes tienen previsto vender o donar alguna propiedad y requieren mantener limpio el historial del inmueble.

Ríos Ramírez señaló que la recaudación del impuesto predial ha mostrado un crecimiento significativo. Precisó que en 2024 el Municipio obtuvo 10 millones de pesos, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 16 millones 40 mil pesos, lo que representó un incremento del 60 por ciento, recursos que se destinan a la realización de obras públicas.

Con el propósito de incentivar una mayor participación ciudadana, el Presidente Municipal anunció que próximamente se llevará a cabo un nuevo sorteo de aparatos electrodomésticos entre los contribuyentes cumplidos, además de reiterar que el programa contempla la eliminación de multas y recargos, pagando únicamente un peso por año.

Finalmente, informó que el padrón municipal está integrado por 7 mil 800 contribuyentes, de los cuales cerca de 6 mil han cumplido con el pago del predial, por lo que aún existe un rezago importante en materia de morosidad.