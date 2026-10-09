Bodega Aurrerá pospone su inauguración en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, Coah.- Por cuestiones administrativas de la empresa, la inauguración de Bodega Aurrerá, programada inicialmente para el 14 de octubre, se pospuso para el próximo día 21 del mismo mes.

Así lo informó el director de Fomento Económico del municipio de San Juan de Sabinas, licenciado Adrián Sandoval García, quien destacó que la apertura de esta sucursal representa una oportunidad para fortalecer el empleo en el municipio.

Explicó que la tienda generará 70 empleos directos y otros 30 indirectos, estos últimos relacionados con los proveedores.

Precisó que el proceso de contratación se realizó directamente en la sucursal de la empresa ubicada en Sabinas.

Sandoval García señaló que la llegada de este establecimiento contribuirá a impulsar la actividad económica de San Juan de Sabinas, particularmente mediante la generación de fuentes de trabajo.

Añadió que se espera un mayor movimiento en materia de empleo durante diciembre, periodo en el que, dijo, suelen presentarse más oportunidades laborales.

Finalmente, adelantó que la próxima semana la Dirección de Economía del Estado realizará una gira de trabajo con el propósito de visitar otros lugares y buscar inversionistas, esperando que consideren al municipio de San Juan de Sabinas.