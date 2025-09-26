Taller de Liderazgo Político para Mujeres en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- En las instalaciones del Comité del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se llevó a cabo el taller "Liderazgo Político de las Mujeres y Trabajo en Equipo", con el objetivo de fortalecer las capacidades de mujeres involucradas en la vida política de la Región Carbonífera.

El evento, donde el líder del Revolucionario Institucional, licenciado Luis Fernando Santos Flores y la Secretaria General, Fabiola Elguezabal, dieron la bienvenida a las asistentes, reunió a más de 40 participantes comprometidas con el desarrollo de sus comunidades.

La capacitación fue impartida por la maestra Ruth Olvera Dena, quien compartió herramientas y estrategias para fomentar el liderazgo, la colaboración y la participación activa de las mujeres en espacios de toma de decisiones.

Asistieron representantes de los municipios de Sabinas, San Juan de Sabinas y Múzquiz, destacando el interés regional por impulsar el empoderamiento femenino.

Como invitada especial, Laura Jiménez Gutiérrez, alcaldesa de Múzquiz, participó en la jornada, reconociendo el esfuerzo de las asistentes y entregando personalmente los reconocimientos a quienes concluyeron el taller.

En su intervención, destacó la importancia de abrir más espacios para que las mujeres puedan ejercer liderazgo con responsabilidad y visión.

Las damas presentes, escucharon con atención las ponencias, motivadas por el deseo de mejorar su desempeño en el ámbito político. El ambiente fue de entusiasmo y reflexión, con intercambios de experiencias que enriquecieron el aprendizaje colectivo.

El taller también sirvió como plataforma para fortalecer redes de apoyo entre mujeres líderes de la región.

Este tipo de iniciativas refuerzan el compromiso del PRI con la formación continua y la equidad de género, promoviendo una participación más activa y preparada de las mujeres en la vida pública.

Por lo anterior, se espera que este taller sea el primero de varios encuentros enfocados en el desarrollo político de las mujeres en la Región Carbonífera.