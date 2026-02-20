Encuentro de Claudia Sheinbaum con víctimas de Pasta de Conchos

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- A pocas horas de cumplirse el vigésimo aniversario luctuoso de la tragedia en Pasta de Conchos, la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo un encuentro con familiares de los 65 mineros fallecidos en el siniestro ocurrido el 19 de febrero de 2006.

La reunión tuvo como propósito reafirmar el acompañamiento del Gobierno Federal en el proceso de justicia y memoria para las víctimas de la Región Carbonífera de Coahuila.

Acciones de la autoridad

Durante el acto, la mandataria estuvo acompañada por el gobernador del estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, con quien reiteró el compromiso de continuar las labores de rescate de los 38 mineros que aún permanecen sin ser recuperados en el yacimiento carbonífero. El objetivo es brindar respuestas concretas a las familias y mantener viva la exigencia de justicia.

El encuentro se desarrolló en un ambiente de respeto y solidaridad, marcado por la cercanía de la fecha conmemorativa que recuerda dos décadas de dolor y luto en la región. Las familias presentes destacaron la importancia de que las autoridades mantengan firme la voluntad de rescatar a quienes aún permanecen en el interior de la mina, como un acto de dignidad y reparación histórica.

A la reunión también asistieron diversas personalidades del ámbito federal, entre ellas Emilia Calleja Alor, directora general de la Comisión Federal de Electricidad; Ernestina Godoy, fiscal general de la República; Marat Bolaños López, secretario del Trabajo; y Carlos Torres, coordinador nacional del Bienestar. Su presencia reforzó el mensaje de que el caso Pasta de Conchos sigue siendo una prioridad en la agenda nacional.

Detalles confirmados

Con este encuentro, el Gobierno Federal busca dar continuidad al llamado "Plan de Justicia en Pasta de Conchos", que pretende no solo el rescate de los cuerpos, sino también la atención integral a las familias y el reconocimiento de la memoria de los trabajadores. A 20 años de la tragedia, el compromiso oficial se mantiene como un símbolo de respeto y solidaridad hacia quienes perdieron la vida en la mina y hacia sus seres queridos.

La Presidenta también recorrió el memorial dedicado a la memoria de los trabajadores fallecidos en Pasta de Conchos y otros yacimientos de Carbón.