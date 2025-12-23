Tania N enfrenta denuncias penales en Múzquiz: Falcón Cepeda confía en la justicia

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH. - "La justicia tarda pero llega", expresó el empresario muzquense Enrique Falcón Cepeda, al referirse al caso que ha generado gran expectativa entre los habitantes del Pueblo Mágico de Múzquiz tras el proceso judicial que enfrenta la ex alcaldesa Tania N por abuso de funciones.

Mencionó el ex presidente de la Cámara de Comercio que un sin número de personas se vieron afectadas por las decisiones de la ex edil, por lo que esperan que el proceso legal avance con firmeza y transparencia.

"Quienes nos vimos afectados por el actuar de la ex edil, sabemos que será un proceso largo pero confiamos en la justicia", añadió Falcón, quien aseguró haber sido víctima directa de múltiples abusos.

"Me tocó vivir un sinfín de atropellos, pero hoy en día sabemos que los procedimientos son tardados, aunque estoy seguro de que van a llegar a las últimas consecuencias", puntualizó.

El caso de Tania N no solo involucra presuntos desvíos de recursos públicos, sino que, de acuerdo con Falcón Cepeda, existen al menos 16 denuncias penales adicionales interpuestas por ciudadanos que aseguran haber sido perjudicados por decisiones administrativas durante su mandato. Estas denuncias se encuentran en distintas etapas del proceso judicial.

La comunidad de Múzquiz sigue de cerca el desarrollo del caso, con la esperanza de que se esclarezcan los hechos y se sancione a los responsables.

Así, las autoridades de la Fiscalía Anticorrupción continúan con las investigaciones pertinentes, en un proceso que podría sentar un precedente en la rendición de cuentas de los servidores públicos en el Estado de Coahuila.