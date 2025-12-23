El diputado Kalionchiz aboga por el río Sabinas y el carbón en la región

SABINAS, COAH.- El diputado federal Theodoros Kalionchiz de la Fuente expresó su postura sobre la iniciativa para que el río Sabinas vuelva a su cauce original y se regrese a la región carbonífera el fondo minero desaparecido por el actual gobierno.

El diputado federal destacó que se ha estado trabajando con la CONAGUA para lograr este objetivo, pero que la aprobación de la Ley de Aguas ha sido un obstáculo. Sin embargo, ahora que la ley ha sido aprobada, se exige que se ponga atención al tema del río Sabinas en el 2026.

Kalionchiz de la Fuente también se refirió al fondo minero, que considera fundamental para la región carbonífera. "Exigimos y mandamos un exhorto que se regresara y en el presupuesto lo dije que se versara el fondo minero... para que tengan capacidad de hacer obra pública con ese excedente", dijo.

El diputado federal destacó que la actividad del carbón es importante para la región y que se debe garantizar un precio justo y contratos a largo plazo para las empresas que se dedican a esta actividad. "Trabajamos en el tema del carbón para que fuera un tema justo, equitativo, que se dividiera entre varias empresas y que les diera certidumbre de precio y de tiempo de los contratos", dijo.

Finalmente, el legislador concluyó que se ha trabajado para lograr un acuerdo con el Gobierno del Estado para garantizar tres años de pedidos con un precio justo y alto, lo que beneficiará a las empresas y a la región en general. "Eso fue lo que nosotros trabajamos en... para que todos ganaran dinero", dijo.