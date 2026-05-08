Enrique Sánchez recorre Múzquiz: propuestas del Partido Verde

El candidato a diputado local por el Distrito 6 del Congreso del Estado de Coahuila por el Partido Verde, Enrique "Kike" Sánchez, recorrió este viernes el municipio de Múzquiz, llevando directamente a las familias las propuestas de un proyecto cercano al pueblo y con resultados comprobados.

Acompañado de su suplente Aurora López, Kike Sánchez visitó las principales calles de Mineral de Palau, donde dialogó con ciudadanos, comerciantes y trabajadores que le refrendaron su respaldo al proyecto de la Cuarta Transformación.

Por la tarde, el candidato verde recorrió distintas colonias de la cabecera municipal de Múzquiz, llevando casa por casa el mensaje de la ola verde y presentando propuestas enfocadas en salud, apoyo social y mejores oportunidades para las familias coahuilenses.

Durante el recorrido, cientos de ciudadanos mostraron su apoyo y confianza hacia Enrique "Kike" Sánchez, destacando que es un candidato de territorio, cercano a la gente y que sí conoce las necesidades reales del distrito.

Con un ambiente de entusiasmo y respaldo ciudadano, la campaña de Kike Sánchez continúa creciendo y consolidándose como una de las más fuertes del Distrito 6.