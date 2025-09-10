Entrega de apoyos escolares en Múzquiz fortalece comunidad educativa

Múzquiz, Coahuila.– Con sonrisas, abrazos y la ilusión de un nuevo ciclo escolar, decenas de familias de Múzquiz recibieron apoyos escolares gracias a la labor conjunta del Gobierno del Estado, la Secretaría de Educación y el programa Inspira Coahuila.

La entrega de paquetes escolares, uniformes y tenis se llevó a cabo en diversas comunidades como Nacimiento, Rancherías y Estación Barroterán. El evento fue encabezado por la señora Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira Coahuila y esposa del gobernador Manolo Jiménez Salinas, acompañada por la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez.

"Es un gusto estar aquí con ustedes, compartiendo este momento tan especial para nuestra comunidad. La entrega de paquetes escolares y uniformes es un apoyo a la economía de muchas familias, y al mismo tiempo, fortalece las condiciones educativas para que nuestras niñas y niños sigan avanzando con entusiasmo y construyan un mejor futuro", expresó la alcaldesa en su mensaje.

Además de los apoyos escolares, se anunció la implementación del programa virtual de inglés Level Up, que formará parte de las acciones educativas de Inspira Coahuila para ampliar las oportunidades de los estudiantes de la Región Carbonífera.

Voces y agradecimiento

Durante la jornada, las madres y padres de familia agradecieron la cercanía de las autoridades y resaltaron que estos apoyos significan un alivio en la economía familiar y un aliciente para que sus hijos inicien las clases con mayor motivación.

En la ceremonia también participaron autoridades educativas como la profesora Malú Rodríguez, coordinadora estatal de Servicios Regionales; la profesora Nélida Santos Galván, directora de Servicios Regionales; así como supervisores, directores y jefes de sector.