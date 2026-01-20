Mejora Coahuila: entrega de cemento y tinacos en Sabinas

VILLA DE AGUJITA, COAH.- La coordinadora del programa Mejora Coahuila en Sabinas, Claudia Garza Iribarren, anunció que el programa arrancó en 2026, con la entrega de cemento a bajo costo. El día de mañana, se recibirán dos tráileres de cemento en el gimnasio municipal y el estadio, donde se hará la entrega a los beneficiarios que pagaron su cemento.

"Estamos muy contentos de que el día de mañana recibimos el cemento aquí en el municipio de Sabinas", dijo Garza Iribarren. La entrega es parte del compromiso del gobernador Manolo Jiménez con el municipio, y se espera que beneficie a muchas familias.

Además del cemento, el programa Mejora Coahuila también ofrece otros servicios, como la venta de tinacos a bajo costo. Aunque ya se completó el pedido inicial, todavía hay oportunidad para que los interesados adquieran tinacos. "Si ahorita hay algunas personas que quieren y tienen interés por el tinaco, pueden acudir a las oficinas hacer los pagos", dijo Garza Iribarren.

Se espera que lleguen tres tráileres completos de tinacos en esta semana o la próxima, y se confirmará la fecha de entrega a bajo costo. El programa también ofrece pintura e impermeabilizante a bajo costo, y se están gestionando más programas para la región carbonífera.

La coordinadora del programa Mejora Coahuila invitó a los beneficiarios a recoger su cemento el día de mañana y a estar atentos a la fecha de entrega de los tinacos. "Estamos trabajando para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Sabinas, y esperamos seguir trayendo más programas y servicios a la región", concluyó Garza Iribarren.