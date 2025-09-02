Inicio del ciclo escolar 2025–26 en Múzquiz con entrega de libros de texto

Mediante acontecimiento celebrado en la Escuela Secundaria General 'Ignacio Manuel Altamirano', la alcaldesa del Municipio de Múzquiz, Laura Jiménez Gutiérrez, asistió como invitada especial a la ceremonia de entrega de libros de texto gratuito y útiles escolares, reafirmando el compromiso de su administración con la educación pública.

El evento marcó el inicio del ciclo escolar 2025–26 con un mensaje de esperanza y colaboración institucional.

Acompañada por el equipo de Mejora Coahuila y el coordinador municipal Jesús Guerrero García, la edil dirigió unas palabras a los presentes, destacando la importancia de este tipo de iniciativas para el desarrollo de la juventud.

'Este momento representa una nueva oportunidad para aprender, crecer y avanzar hacia un mejor futuro', expresó Jiménez Gutiérrez, ante estudiantes y docentes reunidos en el plantel.

Durante el acto protocolario, se contó con la presencia de autoridades educativas regionales, quienes respaldaron la entrega de materiales como parte de las estrategias estatales para fortalecer el acceso a la educación.

La anfitriona del evento, profesora Juanita Elizabeth Ruiz Monreal, directora de la secundaria, agradeció el apoyo recibido y destacó el impacto positivo que tendrá en la comunidad estudiantil este tipo de apoyos.

La alcaldesa aprovechó la ocasión para reconocer públicamente la labor del Gobernador del Estado, Manolo Jiménez Salinas, así como el trabajo coordinado con la Secretaría de Educación.

Subrayó que estas acciones reflejan el compromiso de las autoridades estatales con el bienestar de las nuevas generaciones.

'Desde el Gobierno Municipal, seguiremos trabajando en equipo con el Gobernador porque sabemos que, la mejor inversión es la educación', concluyó la presidenta municipal, deseando a todos los estudiantes un ciclo escolar lleno de logros, entusiasmo y bendiciones.

El evento cerró con aplausos y muestras de agradecimiento por parte de la comunidad educativa a la autoridad municipal.