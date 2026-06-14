Apoyos educativos: útiles y calzado para estudiantes en Coahuila

NUEVA ROSITA, COAH.- En las oficinas regionales de Servicios Educativos se mantiene bajo resguardo el acervo, útiles escolares y calzado a otorgar a la comunidad estudiantil correspondiente al ciclo escolar 2026-2027.

Dicho beneficio será entregado a alumnos y alumnas de nivel básico, en los municipios de Múzquiz y San Juan de Sabinas. Así lo informó la profesora Nélida Santos Galván, subdirectora de dichas oficinas.

El programa contempla paquetes de útiles escolares y calzado para alumnos de preescolar y primaria, además de extender los beneficios a estudiantes de secundaria y quienes estudian en primarias establecidas en comunidades rurales, con el objetivo de garantizar igualdad de condiciones en el acceso a la educación.

Santos Galván detalló que el personal operativo de Servicios Educativos será el encargado de realizar la distribución de los apoyos antes y durante el período vacacional, con el fin de que los alumnos cuenten con el material desde el inicio del ciclo escolar.

La entrega se llevará a cabo de manera directa en las instituciones educativas, mientras que en otros casos se realizará en las coordinaciones de cada plantel, buscando agilizar el proceso y asegurar que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan.

La medida ha sido reconocida como un esfuerzo humanitario por parte del Gobierno del Estado, que busca apoyar a las familias de la Región Carbonífera, especialmente aquellas que enfrentan mayores dificultades económicas.