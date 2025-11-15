Restablece CFE energía eléctrica en Melchor Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La cabecera municipal de Múzquiz retomó actividades tras la suspensión de energía eléctrica realizada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

A través de un comunicado, la CFE informó que los trabajos de mantenimiento en la subestación ubicada en el barrio El Bajío concluyeron satisfactoriamente y sin contratiempos.

¿Qué ocurrió?

Durante la mañana de este sábado, el suministro de energía eléctrica se suspendió en la mayoría de los sectores, poco después de las 07:00 horas.

Más de 18 barrios y colonias permanecieron sin energía por alrededor de ocho horas, entre ellos la colonia Nogalera, barrio La Piedra, La Ford, Magisterio, Los Terreros, Sección 38, El Colorín, El Cuartel, Fonasol, 28 de Noviembre, barrio Morelos, sector Militar, El Borbollón, Infonavit-Reforma, Oasis del Norte, Zona Centro y el propio barrio El Bajío.

Las acciones se realizaron con el fin de dar mantenimiento a la subestación y garantizar un mejor servicio a los usuarios.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Tras concluir los trabajos, también se procedió a activar las bombas de agua de los pozos Aparicio 1 y 2, que abastecen del recurso hídrico a la población de la cabecera municipal.