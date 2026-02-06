Múzquiz avanza en acceso al agua potable, dice Laura Jiménez

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La alcaldesa de Múzquiz, Laura Jiménez Gutiérrez, informó que el gobierno municipal mantiene una coordinación estrecha con el Sistema de Aguas y Saneamiento (SIMAS), con el propósito de garantizar el suministro del vital líquido en todas las colonias de la cabecera municipal y sus minerales.

Reconoció que, anteriormente existían problemas de desabasto, pero aseguró que hoy la mayoría de los hogares cuentan con agua potable gracias a las obras que se han venido realizando.

La alcaldesa pidió a la población un poco de paciencia, ya que falta un porcentaje mínimo para que el servicio llegue al cien por ciento de todas las viviendas.

Subrayó que se están ejecutando diferentes trabajos de infraestructura para lograr que el acceso al agua sea en todo el municipio, lo que representa un avance significativo en materia de servicios básicos.

En este sentido, explicó que los usuarios han comenzado a acudir a realizar sus pagos por el servicio del hídrico, lo cual consideró un reflejo de la confianza en las acciones emprendidas.

Añadió que, las cuotas recaudadas se destinan directamente a mejorar la red de distribución, con el fin de asegurar un servicio más eficiente y de calidad para la población.

Por otra parte, destacó que, siguen reforzando las obras de recarpeteo en vialidades tanto de la cabecera municipal como de los minerales.

De esta manera, precisó, -ya se trabaja en la planeación de todas las mejoras que se implementarán durante el presente año, con el objetivo de atender las necesidades más apremiantes de la ciudadanía-.

Finalmente, la reiteró que el compromiso de su administración es seguir trabajando de manera cercana con la ciudadanía, atendiendo sus necesidades y consolidando proyectos que impacten de manera positiva en la vida diaria de los muzquenses.

Con ello, dijo, se busca fortalecer la infraestructura urbana y garantizar servicios básicos que contribuyan al bienestar de todas las familias, acentuó.