Es un ultimátum para CFE: Elvira

MINERAL DE PALAÚ, COAH.- Prácticamente es un "Ultimátum" el que las viudas de Pasta de Conchos, estamos dando a Comisión Federal de Electricidad para que contraten a otras empresas y se encarguen de continuar con el rescate de los 63 mineros, labores que hoy en día están paralizadas.

Así lo expresó a LA VOZ, Elvira Martínez viuda de Bladimir Muñoz manifestando que cada 14 días CFE les brinda un informe de las acciones que se realizan en la mina, sin embargo, agregó, "el último reporte lo recibimos el día 3 de enero de este año, percatándonos que aún siguen con las negociaciones contractuales con los contratistas anteriores, cuando esto debió concluir en el mes de diciembre del año pasado.

La entrevistada destacó que iniciando enero se llevaría a cabo la adjudicación directa para la nueva empresa sin embargo esto no ha ocurrido y ahora les manifiestan que tal vez para el 15 de enero quede todo listo.

"Por ello es que nosotros ya no estamos dispuestos a esperar más tiempo, expresó la ciudadana argumentando que el ultimátum para CFE es que tienen de la fecha actual al 17 de enero para que terminen todas sus negociaciones" caso contrario ese día, indicó habrán de actuar sacando a la gente que se encuentre trabajando ahí.

Destacó que los deudos no están dispuestos a esperar más tiempo para que reanuden el rescate, lo que quieren es que los actuales contratistas se vayan pues de no hacerlo no puede llegar una nueva empresa.