Éxito en Concurso Estatal de Escoltas de Bandera en Melchor Múzquiz

La ceremonia se llevó a cabo en el Gimnasio Municipal, donde se evaluaron las rutinas de las escoltas con gran éxito.

Por Teresa Muñoz - 22 enero, 2026 - 05:22 p.m.
      MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Cinco instituciones educativas de nivel primaria participaron con entusiasmo en la etapa municipal del Concurso Estatal de Escoltas de Bandera, celebrado en el Gimnasio Municipal de esta ciudad.

      El evento reunió a estudiantes, docentes, padres de familia y propiamente autoridades educativas, en una jornada cívica que resaltó el respeto por los símbolos patrios y la disciplina escolar.

      La ceremonia contó con la presencia de la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, quien atestiguó la participación de las escoltas durante su presentación.

      El profesor Gilberto Alejandro González Pérez, Supervisor Regional de Educación Física, informó que el concurso se desarrolló con gran éxito y destacó la importancia de fomentar estos valores desde temprana edad.

       

      Las instituciones participantes fueron cuatro escuelas públicas y una particular: la Escuela Primaria México, perteneciente a la zona escolar 303; el Colegio Guadalupe Victoria, de la zona escolar 305; la Escuela Primaria Vicente Guerrero en sus turnos matutino y vespertino; y la Escuela Primaria Manuel Acuña Turno Matutino. Cada una de ellas presentó a su escolta con gran orgullo y preparación.

      Durante el evento, los jueces evaluaron la ejecución de la rutina obligatoria, la cual fue realizada conforme al manual oficial de escoltas, calificando aspectos como la coordinación, precisión en los movimientos y el respeto al lábaro patrio, elementos fundamentales para avanzar a la siguiente etapa del concurso.

       

      La etapa regional del concurso se llevará a cabo el próximo martes 27 de enero en la ciudad de Nueva Rosita, posiblemente en el auditorio municipal. Esta fase definirá a la escolta que representará a la región en el encuentro estatal en Saltillo, programado para el mes siguiente. Los equipos ganadores recibirán reconocimientos por su participación y por avanzar en esta competencia que promueve el civismo y la excelencia escolar.

