Escuela primaria José María Morelos gana concurso de escoltas en Coahuila

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Este jueves se llevó a cabo el Concurso Interno de Escoltas de Bandera correspondiente a la zona escolar 306, en el que participaron estudiantes de cuatro instituciones educativas de nivel primaria.

El evento tuvo como objetivo fomentar el civismo, la disciplina y el trabajo en equipo entre los alumnos.

La escolta de la escuela primaria "José María Morelos y Pavón" Turno Matutino se alzó con el primer lugar, destacando por su precisión y coordinación en al menos 30 evoluciones evaluadas por el jurado calificador.

La participación de los estudiantes fue reconocida por su compromiso y dedicación en cada una de las presentaciones.

El profesor Urbano Flores Rodríguez, maestro de Educación Física y organizador del evento, informó que este concurso forma parte de una serie de eliminatorias que se llevarán a cabo en distintas zonas escolares del municipio.

El objetivo es seleccionar a las mejores escoltas para representar a sus instituciones en etapas superiores. Posteriormente, las escoltas ganadoras avanzarán a la etapa municipal, seguida de la regional, la federal y finalmente la regional-intersistemas. En esta última fase, participarán las escoltas ganadoras representantes del sistema federal y las del sistema estatal, en un evento que promete reunir a los mejores exponentes del país en esta disciplina cívica.

En total, serán seis las zonas escolares que participarán en este proceso de selección, lo que refleja el entusiasmo y la preparación de los estudiantes en este tipo de actividades.

Autoridades educativas destacaron el excelente desempeño mostrado por los alumnos, así como el esfuerzo de los docentes en la formación integral de los niños.

Por su parte el director del plantel, profesor Roberto Ramos García, reconoció el trabajo realizado por las alumnas, reconociendo además el apoyo brindado por los padres de familia a sus hijos.