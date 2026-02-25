La Cuchilla celebra el centenario de la Escuela Benito Juárez

EJIDO LA CUCHILLA, COAH.- La comunidad rural de este ejido se prepara para conmemorar el centenario de la antigua Escuela "Benito Juárez", institución que marcó el inicio de la educación formal en este lugar.

El maestro Juan Luis Garza Moreno, actual director del plantel que fue construido en otra área de la comunidad, destacó que este 2026 se cumplen 100 años de la construcción del edificio original, levantado en 1926 gracias al esfuerzo colectivo de los habitantes de la entonces Congregación La Cuchilla, quienes fabricaron los adobes y participaron en la obra.

En sus primeros años, la escuela ofrecía clases únicamente de primero a tercer grado, por lo que los alumnos que deseaban continuar sus estudios debían trasladarse a la primaria Justo Sierra de Palaú.

Sin embargo, hacia finales de la década de los cincuenta, un comité comunitario gestionó ante la Secretaría de Educación Pública la construcción de nuevas aulas, logrando que se edificaran tres más en el espacio que hoy ocupa la primaria Benito Juárez.

Este avance permitió que los niños permanecieran en el ejido para cursar todos los grados de primaria, consolidando así la importancia de la institución en la vida educativa de la comunidad.

Los registros históricos también conservan la lista de los primeros maestros que impartieron clases, así como diversas anécdotas que forman parte del legado cultural del plantel.

Entre esas historias destaca la llegada de una campana en 1935, donada por la familia Nagafuchi, migrantes japoneses que residían en el ejido. El objeto fue traído desde Japón por José Raúl Nagafuchi y entregado a la escuela como obsequio en vísperas de su décimo aniversario.

La campana, que aún se conserva en resguardo, posee un sonido único y un grabado con la fecha de su entrega, convirtiéndose en símbolo de la unión entre culturas y del compromiso con la educación.

El director Garza Moreno invitó a toda la comunidad a participar en los festejos del centenario, que se realizarán a lo largo de este año. "Será una oportunidad para recordar cómo inició la educación en el ejido La Cuchilla y reconocer que esta escuela ha sido semillero de grandes profesionistas", expresó.

Con ello, la Escuela Benito Juárez reafirma su papel como pilar histórico y educativo de esta comunidad rural.