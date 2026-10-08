Escuela Normal de San Juan de Sabinas se prepara para Feria de Ciencias en Saltillo

NUEVA ROSITA, Coah.- El profesor Virgilio Nieto López, director de la Escuela Normal Experimental de San Juan de Sabinas "José Federico Borjón de los Santos", informó sobre la participación de la institución en la Feria de las Ciencias que se realizará en Saltillo el próximo martes.

Explicó que se trata de una feria donde diferentes equipos trabajan en distintos proyectos, que van desde la realización de un diagnóstico de alguna problemática hasta darle una solución a dicha problemática.

Indicó que desde que él está al frente de la dirección, esta es la segunda ocasión que la Normal participa en este tipo de concursos; la primera vez fue en el estado de Nuevo León, en Monterrey.

Cabe señalar que este tipo de proyectos se realiza cada año y, en esta ocasión, será más cerca, en la capital del estado, lo que facilita la participación de los jóvenes normalistas.

Detalló que para esta edición serán un total de quince jóvenes los que participarán dentro de dicho proyecto de las ciencias, representando a la Escuela Normal de San Juan de Sabinas.

Finalmente destacó la importancia de que los futuros maestros se involucren en este tipo de actividades que fortalecen la investigación, el análisis y la búsqueda de soluciones a problemas reales de la comunidad.