Escuela Nueva Rosita gana primer lugar en Concurso Regional de Escoltas en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La escolta de la escuela primaria "Nueva Rosita" se alzó con el primer lugar en el Concurso Regional de Escoltas, organizado por la Jefatura de Sector Primarias de la Región Carbonífera y la Supervisión Regional de Educación Física.

El evento se llevó a cabo en el Gimnasio Municipal de Múzquiz situado en la zona centro, donde se dieron cita autoridades educativas y, en representación de la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, el secretario del ayuntamiento, José Manuel Flores Múzquiz.

El profesor Urbano Flores Rodríguez, maestro de educación física, informó que en esta competencia participaron estudiantes de instituciones educativas de los municipios de Progreso, Sabinas, San Juan de Sabinas y Múzquiz.

Destacó el entrevistado que, en total, más de 40 escoltas se presentaron en las distintas etapas escolares, sectoriales y municipales, hasta llegar a la fase regional.

"Las niñas y niños dieron su mejor esfuerzo en el proceso de las evoluciones, por ello, nos da mucho gusto saber que quien nos representa es la Escuela Nueva Rosita del municipio de San Juan de Sabinas", expresó el docente al destacar la disciplina y compromiso de los estudiantes.

Flores Rodríguez añadió: la siguiente etapa es la inter sistemas, enfrentándonos al ganador regional de las escuelas del estado, ellos tienen el proceso este jueves en San Juan de Sabinas, donde se definirá quién será la escolta ganadora para fijar la sede y el día del evento final, en el que únicamente participarán dos escoltas.

En este evento participaron también la Escuela México, la Escuela Ford y la Escuela Margarita Maza de Juárez.

Con ello, se reafirma el esfuerzo de las instituciones educativas de la Región Carbonífera por fomentar la disciplina, el respeto a los símbolos patrios y la formación cívica entre los estudiantes.