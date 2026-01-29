La Escuela Primaria Profesor Vicente Valdés Valdés celebra 50 años en Melchor Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con la develación de una placa conmemorativa y un recorrido hacia el inmueble conocido como La Casa Atravesada, lugar donde inició la historia del plantel, la Escuela Primaria 'Profesor Vicente Valdés Valdés' Turno Matutino, dio inicio al festejo por su 50 aniversario.

Dicho evento reunió a autoridades educativas, ex alumnos, estudiantes actuales y padres de familia, quienes se sumaron a la celebración de medio siglo de formación académica.

El director del plantel, profesor Raúl Eduardo Saavedra Avilés, fungió como anfitrión de la ceremonia, recibiendo a las autoridades municipales y educativas que se dieron cita para acompañar a la comunidad escolar en esta fecha tan significativa.

La jornada estuvo marcada por un ambiente de orgullo y nostalgia, al recordar los primeros años de la institución.

Como parte del programa, los asistentes participaron en un desfile que culminó en el edificio antiguo que albergó a la escuela en sus inicios en el año 1976.

Posteriormente, se llevó a cabo un evento artístico en las instalaciones actuales, donde alumnos y maestros ofrecieron presentaciones culturales que dieron realce a la conmemoración.

El director Saavedra Avilés destacó que el pasado 12 de enero se cumplieron exactamente 50 años del primer día de clases en la institución, razón por la cual se decidió organizar este homenaje.

'No cualquiera coincide en una fecha tan importante y ser director en este momento del plantel', expresó con emoción, al tiempo que agradeció la presencia de ex alumnos, ex maestros y familias que han sido parte de la historia escolar.

En representación de la presidenta municipal, Laura Jiménez Gutiérrez, asistió el profesor Roberto Carlos Briones Echavarría, secretario técnico de la administración.

También estuvo presente la maestra Perla Azucena Flores Chacón, Jefa de Sector de Escuelas Primarias Federalizadas, junto con otras distinguidas personalidades, quienes reconocieron la trayectoria de la escuela y su aporte a la educación de la comunidad.