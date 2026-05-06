La Escuela Secundaria del Estado en Múzquiz refuerza protocolos de actuación

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Tras señalar que hace algunos meses estudiantes y docentes de la Escuela Secundaria del Estado 'Profesor Agustín Terrazas Menchaca' participaron en un taller sobre protocolos de actuación donde abordaron el tema de Protección Civil, el director de la institución, profesor Jaime Castro Muñiz, dijo que se marcaron inclusive tres puntos de apoyo en caso de evacuar a los estudiantes y al personal al momento de presentarse alguna contingencia.

'Contamos con tres edificios de segundo y dos de primer año, cada uno tiene un área donde se deben poner en resguardo los alumnos', detalló el directivo.

Explicó que la distribución de los puntos fue diseñada para reducir tiempos de evacuación y evitar aglomeraciones durante una contingencia real, como por ejemplo durante fenómenos meteorológicos.

Precisó que, como en todas las escuelas, si llegan a presentarse incidencias, afortunadamente el personal y el alumnado saben cómo actuar.

Los protocolos incluyen rutas de evacuación señalizadas, brigadas internas capacitadas y comunicación directa con las autoridades de emergencia.

El entrevistado aprovechó para agradecer el apoyo de Protección Civil y de todos los cuerpos de emergencia de la localidad de Múzquiz, quienes han colaborado en la capacitación y en los simulacros realizados.

Destacó que la coordinación interinstitucional ha sido clave para fortalecer la cultura de la prevención.

Así también, aprovechó para reconocer el trabajo realizado por el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal, pues con este tipo de talleres y simulacros ayudan a prevenir y a estar preparados ante una posible realidad.

Reiteró que la prioridad es salvaguardar la integridad de la comunidad escolar.