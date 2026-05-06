Remodelación del Museo de Paleontología en Múzquiz busca atraer más turistas

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El Museo de Paleontología e Historia del Pueblo Mágico de Múzquiz ingresó a un proyecto federal de museografía, ante lo cual se espera que se lleve a cabo la remodelación total del lugar.

La iniciativa busca modernizar y mejorar las condiciones del recinto para recibir a turistas y propiamente a los habitantes de esta ciudad y municipios vecinos.

Actualmente en el museo, se exhiben más de 200 piezas de fósiles marinos extraídos de canteras de piedra laja de este Municipio, como tortugas, reptiles marinos, reptiles voladores, tiburones que datan de 75 a 95 millones de años.

El director del Museo, ingeniero Héctor Porras Múzquiz, informó que, hace algunos días, iniciaron los trabajos de rehabilitación en diferentes áreas del edificio.

Estas acciones forman parte de la primera etapa, mientras se concreta el recurso federal que permitiría una intervención integral del inmueble ubicado a un costado del Parque Recreativo La Cascada y de la Casa de la Cultura "Capitán, Miguel de la Garza Falcón".

Recalcó que, el museo alberga más de 200 piezas fosilizadas en exhibición, mismas que forman parte del patrimonio paleontológico del Municipio de Múzquiz, por ello la colección ha posicionado al Pueblo Mágico como un referente científico a nivel nacional e internacional.

El Museo de Paleontología ha trascendido fronteras, pues diversas piezas han sido presentadas en congresos de talla internacional. Entre los países donde se ha mostrado parte de la colección destacan Argentina, Colombia, Brasil, Cuba, Estados Unidos, Holanda, España, Francia y Alemania, además de otros puntos de Europa.

Con la posible remodelación total a través del proyecto federal de museografía, se busca mejorar la experiencia de los turistas y garantizar la conservación adecuada de los fósiles.

Por lo anterior, el director del recinto, confía en que la renovación impulse aún más el turismo cultural en el Pueblo Mágico.