Preparativos de Dávila Paulín para prevenir incendios en Coahuila

SABINAS, COAH.- El titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, José Antonio Dávila Paulín, señaló que la brigada contra incendios se encontraba lista para participar en algún siniestro que se llegara a presentar al iniciar la temporada de incendios. Indicó que el personal y el equipo permanecían preparados para accionar de inmediato ante cualquier contingencia.

Dávila Paulín destacó la coordinación que existía entre las unidades de Protección Civil y Bomberos de la región Carbonífera dentro del área de suscripción de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Subrayó que el trabajo conjunto con las corporaciones municipales era clave para atender de forma oportuna los reportes que pudieran surgir en zonas naturales protegidas.

El funcionario también resaltó la colaboración permanente con la Comisión Nacional Forestal en Melchor Múzquiz, Coahuila. Señaló que ambas dependencias mantenían comunicación constante para definir estrategias de prevención y respuesta, además de compartir recursos técnicos y humanos cuando la situación lo requiriera.

Dávila Paulín reconoció que a la fecha no se había presentado un incendio de mayores proporciones en la zona de influencia. Sin embargo, reiteró que la brigada permanecía atenta y lista para movilizarse en cuanto fuera necesario, con el fin de proteger la flora, fauna y comunidades cercanas.

Finalmente, el titular de la CONANP hizo un llamado a la población a extremar precauciones durante la temporada de estiaje. Pidió evitar quemaduras agrícolas sin control y reportar de inmediato cualquier columna de humo, para que las brigadas pudieran intervenir a tiempo y evitar que los incidentes escalaran.