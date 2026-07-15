La Escuela Secundaria Ignacio Manuel Altamirano recibe libros de texto gratuitos

VILLA DE PALAÚ, COAH.- La Escuela Secundaria General 'Ignacio Manuel Altamirano' recibió los libros de texto gratuitos que serán distribuidos entre más de 700 estudiantes que cursarán el próximo ciclo escolar, informó la directora del plantel, profesora Juanita Elizabeth Cruz Monreal.

La directora señaló que, de manera paralela, se lleva a cabo la entrega de documentación a los alumnos que cursarán segundo y tercer grado de secundaria, así como a quienes concluyeron sus estudios en esta institución educativa.

Explicó que dichas acciones forman parte de las actividades previas al inicio del nuevo ciclo escolar, con el propósito de que los estudiantes cuenten oportunamente con sus materiales y documentación oficial.

Asimismo, la escuela realizó la primera reunión informativa con los padres de familia de los alumnos de nuevo ingreso, durante la cual se dieron a conocer aspectos relacionados con la organización y funcionamiento del plantel.

La directora destacó la importancia de mantener una comunicación permanente con las familias para facilitar el proceso de integración de los nuevos estudiantes y fortalecer la participación de los padres en la vida escolar.

Con la recepción de los libros de texto gratuitos y el desarrollo de las actividades administrativas, la Escuela Secundaria General 'Ignacio Manuel Altamirano' avanza en los preparativos para el próximo periodo escolar.