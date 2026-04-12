Puntos Violeta: Espacios seguros para mujeres en San Juan de Sabinas

NUEVA ROSITA, COAH.- En el municipio de San Juan de Sabinas continúan funcionando de manera permanente los llamados Puntos Violeta, instalados en tiendas de conveniencia como espacios de atención y resguardo para mujeres que se sientan en situación de peligro.

Estos centros operan las 24 horas del día, los 365 días del año, garantizando un servicio inmediato y accesible a las féminas de todas las edades.

La maestra Angy Solís, titular de la Instancia Municipal de la Mujer, informó que esta estrategia es resultado de la coordinación entre el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal, con el objetivo de brindar protección y confianza a las mujeres en cualquier momento.

Subrayó que, la iniciativa busca que las ciudadanas sepan que cuentan con un lugar seguro cercano en caso de emergencia o bien al sentirse vulneradas.

Los Puntos Violeta fueron instalados hace poco más de tres meses y, desde entonces, se ha capacitado al personal de las tiendas participantes. La formación incluye protocolos de actuación para atender a mujeres que soliciten apoyo, asegurando que la respuesta sea rápida y adecuada a cada situación.

Además, cada establecimiento cuenta con un registro de las féminas que han sido atendidas, lo que permite dar seguimiento a los casos y fortalecer las acciones de

Con esta estrategia, San Juan de Sabinas se suma a los esfuerzos estatales por construir entornos más seguros y solidarios. Los Puntos Violeta representan un paso importante en la lucha contra la violencia de género, ofreciendo un respaldo inmediato y confiable para quienes lo necesiten.