Esperan obreros dictamen del juez

Trabajadores que mantienen el bloqueo en los accesos de Altos Hornos de México esperaran que se emita el dictamen del juez, en el que se resolverá si la empresa será sujeta a Concurso Mercantil a continuará con el proceso de Quiebra, antes de tomar acciones más contundentes para exigir el pago de las semanas pendientes.

Hasta este momento no se ha dado ningún acercamiento, ni ofrecimiento sobre el pago a los trabajadores de AHMSA, esto a más de tres semanas de que se inició el movimiento de los obreros.

Juan Lucio Peña, uno de los trabajadores que iniciaron el movimiento señaló que no se tiene ningún avance, pero se mantienen firmes en la lucha, donde esperan que se de la resolución del juez.

Comentó que esperan que en estos días se determine si la empresa será sujeta al Concurso Mercantil, que de acuerdo a la información que se ha dado a conocer, presenta un beneficio para los trabajadores.

Señaló que por el momento no se tomará ninguna acción para presionar a la empresa o a las autoridades, ya que esperaran que se dé la resolución del juez, y en base a esto se tomará la decisión de lo que se hará.

Esperan que la empresa entre en Concurso, al considerar que esto abrirá la posibilidad para la llegada de las inversiones que tanto se esperan y el pago de los salarios y prestaciones de los obreros.

“El Concurso Mercantil permitirá que entren inversionistas, y de acuerdo a lo que dijo el magistrado, esto le conviene a los trabajadores por que al llegar el recurso primero se debe cumplir con los obreros, luego los proveedores y luego levantar poco a poco la empresa por lo que esperamos que eso sea cierto”, indicó.