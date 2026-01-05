José Dávila Paulín explica avistamiento de venado en Sabinas

SABINAS, COAH.- La presencia de un ejemplar de venado sobre la avenida Cuauhtémoc generó sorpresa entre automovilistas y transeúntes la mañana de este lunes. Aunque poco común durante el día, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) confirmó que este tipo de avistamientos forman parte del comportamiento natural de la fauna silvestre en la región.

Tras documentar la aparición del animal, José Dávila Paulín, titular de la CONANP, explicó que el hecho puede obedecer a la búsqueda de agua en medio de la sequía que afecta al estado. Otra posibilidad, señaló, es que se trate de un ejemplar que estuvo en cautiverio y logró escapar, situación que ya se ha registrado en ocasiones anteriores.

El funcionario recordó que a lo largo del año se reportan avistamientos de diversas especies silvestres, principalmente durante la noche. Sin embargo, los cambios en el entorno provocados por la falta de lluvias han modificado los hábitos de los animales, que ahora pueden aparecer en zonas urbanas incluso a plena luz del día.

Ante este escenario, Dávila Paulín recomendó a la ciudadanía mantener la calma y evitar cualquier intento de acercamiento o contacto directo con los ejemplares. Subrayó que tanto la seguridad de las personas como la del animal pueden verse comprometidas si se intenta manipularlo sin la preparación adecuada.

Finalmente, la CONANP exhortó a la población a reportar de inmediato estos avistamientos a las unidades de Protección Civil municipales, quienes cuentan con protocolos para atender este tipo de situaciones. Con ello se busca garantizar la protección de la fauna silvestre y la tranquilidad de la comunidad sabinense.