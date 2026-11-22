NUEVA ROSITA, Coah.- El fuerte estruendo escuchado en la Carbonífera hace algunos días, a consecuencia del ingreso atmosférico de la nave Starship de SpaceX, no dejó daños en viviendas; únicamente cimbró los inmuebles, informó el director de Protección Civil en el municipio de San Juan de Sabinas, Federico Méndez Pacheco.

Explicó que al principio se manejó que se trataba de una explosión en un tajo, pero fue otra cosa diferente; sin embargo, en realidad la gente se alarmó por el estruendo.

Dijo que el estruendo fue a consecuencia de un cohete que se lanzó en Estados Unidos y que, desafortunadamente, la nave cruzó de oeste a este y terminó en el Golfo de México.

Indicó que Protección Civil solo recibió llamados sobre qué había pasado, además de que no hubo ningún reporte de daños, aunque la mayoría de las viviendas vibraron, de forma parcial, no total.

Precisó que el estruendo se escuchó kilómetros alrededor, con reporte del ejido San Miguel, del municipio de Ocampo, y también en la ciudad de Monclova, además de gran parte de la Carbonífera y la Zona Norte.

Agregó que igualmente se escuchó y se sintió en la zona de Cinco Manantiales a causa de la nave que cruzó territorio mexicano, pero reiteró el entrevistado que fue un estruendo fuerte solamente, sin daños en estructuras de domicilios y sin ningún reporte más que preguntas sobre lo ocurrido.