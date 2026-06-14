Estudiante se fractura el brazo durante clase de educación física en Melchor Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Una estudiante de 12 años de edad se fracturó una de las extremidades superiores tras realizar actividades en la clase de educación física en la escuela primaria Ford de esta localidad.

El percance generó la movilización inmediata de cuerpos de emergencia de la Benemérita Cruz Roja Mexicana, a cargo de la coordinadora operativa Silvia Contreras Daniel.

Este percance se registró en la institución educativa ubicada en la calle Federico Chapoy con Justo Sierra, cuando el menor participaba en la clase de educación física. Al tropezar accidentalmente, cayó sobre su brazo derecho, presentando deformidad, dolor y pérdida de movilidad.

Docentes del plantel solicitaron el auxilio de socorristas, quienes al arribar fueron guiados hasta el área donde se encontraba el alumno afectado. Tras la valoración inicial, se determinó la necesidad de trasladarlo a un centro hospitalario para recibir atención especializada.

El menor fue estabilizado en el lugar y posteriormente canalizado para estudios médicos que confirmaran la magnitud de la lesión. En tanto, autoridades educativas informaron que se dará seguimiento al caso para garantizar la recuperación del estudiante.

El incidente ha generado preocupación entre padres de familia, quienes subrayaron la importancia de reforzar medidas de seguridad durante las actividades escolares, a fin de prevenir accidentes que pongan en riesgo la integridad de los alumnos.

El accidente ocurrió en la escuela primaria Ford, donde un estudiante de 12 años sufrió una fractura en su brazo derecho.

Docentes solicitaron ayuda de la Cruz Roja, que estabilizó al menor antes de trasladarlo a un hospital.

Padres de familia expresan preocupación por la seguridad en actividades escolares tras el incidente.