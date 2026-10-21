Estudiantes del TecNM Múzquiz reciben taller de empleo

Múzquiz, Coah.- Estudiantes próximos a egresar del Tecnológico Nacional de México (TecNM) campus Múzquiz fortalecieron sus herramientas para incorporarse al mercado laboral mediante el taller de buscadores de empleo.

La capacitación estuvo a cargo de la licenciada Carolina Morales Iribarren, subsecretaria del Trabajo en la Región Carbonífera, quien compartió conocimientos y recomendaciones para facilitar la búsqueda de oportunidades laborales.

Durante el taller, las y los estudiantes recibieron orientación sobre la elaboración del currículum vitae, así como la importancia del lenguaje corporal y las habilidades necesarias para desenvolverse adecuadamente durante una entrevista de trabajo.

Estas herramientas buscan contribuir a la preparación profesional de los jóvenes que están por concluir sus estudios, a fin de que cuenten con mayores recursos para enfrentar los procesos de selección de personal.

Como muestra de agradecimiento, la subdirectora académica del plantel, licenciada Fabiola Elguezabal Garza, entregó un reconocimiento a la expositora en representación del TecNM campus Múzquiz.

La institución reconoció la disposición de Carolina Morales Iribarren para compartir sus conocimientos y contribuir al desarrollo profesional de sus estudiantes, como parte de las acciones orientadas a fortalecer su preparación para el mundo laboral.