Estudiantes de Múzquiz honran empresarios con emotivo altar por Día de Muertos

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- En el marco de las celebraciones del Día de Muertos, estudiantes de la Escuela Secundaria del Estado 'Profesor Agustín Terrazas Menchaca' instalaron un emotivo altar en el quiosco de la plaza Hidalgo de Múzquiz, dedicado a los empresarios Don Hugo Martínez Tijerina y su esposa Boreque González de Martínez.

El homenaje buscó reconocer el legado que ambos dejaron en la comunidad, convirtiéndose en figuras entrañables de la memoria colectiva local.

Previo a la instalación del altar, se llevó a cabo un colorido desfile de catrinas y catrines que recorrió la calle Presidente Juárez hasta llegar al Centro Histórico.

La profesora Yadira del Carmen García Esquivel, organizadora del evento, destacó la importancia de mantener vivas las tradiciones mexicanas y fomentar el respeto por quienes han dejado huella en la historia del municipio.

Durante el acto conmemorativo, familiares de los homenajeados expresaron su agradecimiento por el tributo. Entre ellos estuvieron presentes la licenciada Lilia Guadalupe Martínez González, el licenciado Hugo Héctor Martínez González, la licenciada Boreque Martínez González y el licenciado Ricardo Martínez González, quienes asistieron acompañados por sus familias, visiblemente conmovidos por el gesto tanto de autoridades educativas como estudiantes.

La ceremonia contó con la presencia de docentes y el profesor Jaime Castro Muñiz, director de la secundaria, quienes reconocieron el esfuerzo de los alumnos y docentes por preservar las tradiciones y rendir homenaje a figuras significativas de la comunidad.

Como parte del programa cultural, estudiantes del Grupo ARES presentaron las leyendas de 'La Llorona' y 'El Tamalero de Santos Rojo', bajo la dirección de la profesora Yadira del Carmen.

Las interpretaciones estuvieron a cargo de los alumnos Leslie de la Rosa y Emiliano Rojas González, quienes cautivaron al público con su talento y dedicación.