Estudiantes de la UTRC destacan en Encuentro Regional Deportivo y Cultural

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Estudiantes de la Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera (UTRC) fueron galardonados con preseas y medallas por su sobresaliente desempeño en el Segundo Encuentro Regional Deportivo y Cultural del Sistema Tecnológico, celebrado en la ciudad de Torreón, Coahuila.

Cabe señalar, el evento reunió a universidades tecnológicas y politécnicas de la Región Dos, conformada por instituciones de los estados de Coahuila y Durango.

El doctor Sergio Villarreal Cárdenas, rector de la UTRC, encabezó la ceremonia de reconocimiento, en la que felicitó a los jóvenes por representar con orgullo y excelencia esta casa de estudios.

Destacó que los estudiantes participaron en disciplinas como oratoria, voleibol de sala y voleibol de playa, logrando posicionarse como líderes en cada una de ellas frente a 21 universidades que conforman la Región Dos.

"Hoy nos reúne un motivo de gran trascendencia: la entrega de preseas y trofeos a quienes demostraron talento, disciplina y compromiso en el encuentro regional de cultura y deporte del subsistema tecnológico en México", expresó el rector durante su discurso.

Asimismo, exhortó a los estudiantes a continuar con sus entrenamientos, y, a que se preparen para competir a nivel nacional del 19 al 22 de marzo de 2026, en una sede aún por definirse.

El evento contó con la presencia de distinguidas autoridades educativas y gubernamentales, entre ellas el doctor Francisco Tobías Hernández, representante del gobernador Manolo Jiménez Salinas; el licenciado Federico Quintanilla Riojas, coordinador regional de MEJORA Coahuila; la licenciada Karina Ríos Ornelas, presidenta del DIF Municipal de San Juan de Sabinas, en representación del alcalde Oscar Ríos Ramírez; licenciada Laura Pérez Castro, directora académica de la UTRC, entre otras personalidades.

Este reconocimiento no solo celebra los logros deportivos y culturales de los estudiantes, sino que también reafirma el compromiso de la UTRC con la formación integral de sus alumnos.

La participación en estos encuentros fortalece el sentido de identidad, trabajo en equipo y excelencia académica que caracteriza a la institución en el ámbito regional y nacional.