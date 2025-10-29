Saltillo refuerza abasto de agua con compra de inmuebles para pozos

SALTILLO, COAHUILA.- Con el apoyo del Cabildo de Saltillo, la administración municipal que encabeza el alcalde Javier Díaz González, continúa con el fortalecimiento del abasto de agua, ya que por unanimidad se aprobó la compra de dos inmuebles en los que se perforarán y equiparán pozos para incrementar el caudal que se distribuye en la ciudad.

En su intervención, Javier Díaz González, recordó que en este segundo semestre del año se pretende incrementar el caudal en al menos 258 litros por segundo, lo que representa un 10 por ciento más de lo que se tiene actualmente.

"Acabamos de inaugurar el Pozo Carneros III, que es uno de los de mayor caudal que se han tenido en Saltillo; por sí solo representa alrededor del 5 por ciento del caudal que teníamos antes de iniciar con este fortalecimiento del abasto de agua", comentó el Alcalde.

Además, con el propósito de promover la coordinación con los diferentes consejos ciudadanos que trabajan de la mano con el Gobierno Municipal de Saltillo, a propuesta del alcalde Javier Díaz González, el Cabildo aprobó por unanimidad la designación de tres integrantes.

En primera instancia fue aprobada la designación de Gustavo Ramírez Barba, en calidad de rector de la Universidad La Salle Saltillo, como vocal ciudadano del Consejo Directivo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Municipal.

También se aprobó el nombramiento de Edgar Octavio Ramón Aguirre, representante de Grupo Amistad; y de Alfredo López Villarreal, presidente de la Coparmex Coahuila Sureste, como vocales del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano de Saltillo.

Además, se aprobaron los Informes de Avance de Gestión Financiera, correspondientes al mes de septiembre y al tercer trimestre de 2025, los cuales fueron presentados por la Tesorería Municipal.

Asimismo se aprobaron los informes de los organismos públicos descentralizados de la Administración Pública Municipal relativo al avance de gestión financiera e informe de actividades correspondientes al tercer trimestre de 2025 del Instituto Municipal del Transporte, Instituto Municipal de Planeación, Sistema para el Desarrollo Integral para la Familia, Instituto Municipal de Cultura, Dirección de Pensiones y Otros Beneficios para los Trabajadores, Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Vivienda, y del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento.

Finalmente, se aprobó trasladar el Instituto Municipal de la Vivienda para que quede dentro de las funciones que cumple la Dirección de Servicios Administrativos del Gobierno Municipal de Saltillo.