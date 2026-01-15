Parras de la Fuente se prepara para la Bendición de Cascos de Motociclistas

SABINAS, COAH.- A través de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de la Región Carbonífera se ofreció una rueda de prensa para promover y anunciar la Edición Número 21 de la tradicional Bendición de Cascos de Motociclistas, evento que se llevará a cabo los días 23, 24 y 25 de enero en Parras de la Fuente, Coahuila.

Dicha actividad busca reunir a miles de motociclistas de todo el país y del extranjero en un ambiente familiar y festivo.

Durante la presentación, se informó que se espera la participación de más de 10 mil personas, lo que generará una derrama económica estimada en 35 millones de pesos.

Como parte del esfuerzo por fomentar el turismo, el sector hotelero ofrecerá descuentos del 50 % en hospedaje durante los días del evento, lo que beneficiará tanto a visitantes como a la economía local.

Las actividades comenzarán el viernes con la llegada de los primeros asistentes, mientras que el sábado se llevará a cabo el registro oficial. Por la tarde, un colorido desfile de motoclubes recorrerá las principales calles de la ciudad hasta llegar a la deportiva "Francisco I. Madero", donde se celebrará un magno concierto con agrupaciones de géneros como norteño, rock en español e inglés, vallenato, además de la participación de un DJ. También se realizará la rifa de una motocicleta entre los asistentes.

El domingo se celebrará una ceremonia religiosa encabezada por el párroco de la localidad, seguida de la emotiva bendición de cascos, momento central del evento, en el que se busca brindar protección espiritual a los motociclistas participantes y recordar la memoria de los motociclistas que han fallecido.

En la conferencia estuvieron presentes la licenciada Diana Guadalupe Haro Martínez, subsecretaria de Turismo en la Región Carbonífera; la licenciada Olga Leticia Lara Rodríguez, presidenta de la OCV en Parras de la Fuente; el licenciado Bernardo López García, director de la oficina en dicho municipio; y como anfitrión, el licenciado Javier Izaguirre, presidente de la OCV en la región, quienes destacaron la importancia del evento como motor de promoción turística y cultural, apoyando estas oficinas para promover estas actividades en cada una de las regiones del Estado de Coahuila.