Coahuila: apoyos económicos para trabajadores con hijos discapacitados

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- En el marco de una gira de trabajo por la Región Carbonífera, el maestro Everardo Padrón García, Secretario General de la Sección 5 del Sector Magisterial en Coahuila, anunció la entrega de apoyos económicos destinados a trabajadores con hijos que presentan alguna discapacidad.

Estos recursos buscan contribuir en los gastos de terapias, atención médica y servicios complementarios, fortaleciendo así el respaldo solidario hacia las familias del gremio.

Durante entrevista, Padrón García explicó que, esta acción deriva de convenios estatales y se materializa en la entrega de cheques que representan un alivio específico para cubrir las erogaciones relacionadas con la atención de los hijos de los trabajadores.

El monto total de los apoyos asciende a un millón de pesos, distribuido en diferentes regiones del estado, con el objetivo de garantizar un beneficio equitativo.

El dirigente magisterial aprovechó la ocasión para destacar que esta entrega coincide con la conmemoración de un aniversario más del Fondo de Ayuda Mutua (FAM), considerado el instrumento social más importante de la Sección 5.

Dicho fondo brinda garantías económicas a los compañeros en caso de fallecimiento del titular, además de otorgar becas y apoyos escolares a los hijos de trabajadores fallecidos.

Asimismo, resaltó que el FAM ofrece beneficios en vida, como la posibilidad de retirar hasta el 30 % del valor de la póliza al momento de la jubilación.

De igual manera, cuenta con un programa de préstamos inmediatos que fortalece la economía familiar, consolidándose como un mecanismo integral de apoyo para los trabajadores de la educación.

Finalmente, el maestro Everardo Padrón García subrayó que estas acciones reflejan el compromiso de la Sección 5 con sus agremiados, al brindar soluciones concretas a las necesidades más sensibles de las familias magisteriales.

Con ello, reafirmó que la solidaridad y el respaldo mutuo son pilares fundamentales en la construcción de un sindicato más fuerte y humano.