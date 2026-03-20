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Coahuila

Trabajadores lesionados tras volcadura de autobús en Ramos Arizpe

Un autobús de transporte de personal volcó en Ramos Arizpe, requiriendo atención urgente

Marco Juarez
Por Marco Juarez - 20 marzo, 2026 - 07:36 p.m.
Trabajadores lesionados tras volcadura de autobús en Ramos Arizpe
Autobús de transporte de personal quedó volcado sobre el libramiento Óscar Flores Tapia tras el accidente registrado al amanecer.

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.– Un accidente vial ocurrido durante las primeras horas de este viernes generó una intensa movilización de cuerpos de auxilio, luego de que un autobús de transporte de personal terminara volcado sobre el libramiento Óscar Flores Tapia, a la altura de los complejos industriales Sanhua y TitanX.

De acuerdo con reportes de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, en la unidad viajaban 18 trabajadores cuando, alrededor de las 6:00 de la mañana, se produjo el percance. Tras la evaluación inicial en el sitio, se determinó que tres pasajeros presentaban lesiones de consideración, mientras que el resto sufrió afectaciones menores. Paramédicos de la unidad U-484 brindaron atención inmediata a los ocupantes.

Entre los lesionados de mayor atención se encuentra Diana Laura Urgel López, de 21 años, quien presentó múltiples contusiones y fue trasladada bajo código amarillo a un centro médico. En tanto, Juana María López González, de 48 años, y Rubén Luján Félix, de 54, también fueron llevados a revisión médica al Hospital Muguerza, clasificados en código verde, con el fin de descartar complicaciones derivadas del accidente.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Versiones preliminares apuntan a que el operador del vehículo pudo haberse quedado dormido al volante, lo que ocasionó que perdiera el control y provocara la volcadura sobre esta transitada vía.

Acciones de la autoridad

Elementos de Protección Civil y Bomberos aseguraron el área, coordinaron las labores de auxilio y evitaron riesgos adicionales para otros conductores que circulaban por la zona.

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Paramédicos atendieron a los 18 trabajadores que viajaban en la unidad, tres de ellos con lesiones de consideración.
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Elementos de emergencia resguardaron la zona para prevenir otros incidentes y agilizar el traslado de los heridos.

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    Paramédicos atendieron a los 18 trabajadores que viajaban en la unidad, tres de ellos con lesiones de consideración.

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    Elementos de emergencia resguardaron la zona para prevenir otros incidentes y agilizar el traslado de los heridos.

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