Concluye construcción de cancha en Melchor Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- En la escuela primaria 'Manuel Acuña', ubicada en esta ciudad, concluyó la construcción de una cancha de usos múltiples, obra que beneficiará directamente a la comunidad estudiantil.

La directora del turno matutino, profesora Nancy Patricia Galarza Riojas, expresó su agradecimiento al gobernador del estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, por el apoyo brindado para hacer posible este proyecto.

La docente destacó que la nueva infraestructura representa un gran beneficio para los alumnos, ya que contribuye no solo a su formación académica, sino también al desarrollo integral mediante la práctica de actividades deportivas y recreativas. 'Es un espacio que fortalece el aprendizaje y la convivencia', señaló.

Los trabajos de construcción iniciaron en octubre del año pasado, cuando se dio el banderazo de arranque, y concluyeron en tiempo oportuno, lo que ha permitido que los estudiantes comiencen a disfrutar de la cancha antes de la entrega oficial.

Aunque la inauguración formal aún está pendiente, los niños y niñas ya han realizado diversos eventos deportivos en el nuevo espacio, incluso con la participación de instituciones educativas de otros municipios de la Región Carbonífera, lo que ha fortalecido la integración y el intercambio escolar.

La directora informó que la población estudiantil de la primaria, sumando ambos turnos, asciende a 269 alumnos, quienes ahora cuentan con un espacio digno y seguro para el desarrollo de actividades físicas, consolidando así un entorno escolar más completo y enriquecedor.