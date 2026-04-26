Instalan lonas en gasolineras Por precio de combustibles

SALTILLO, COAH.- Sin especificar en dónde, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) colocó una lona en una gasolinera de Coahuila con el mensaje: "No cargues aquí, se vuelan la barda con los precios".

Lo anterior luego de que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que con este tipo de acciones, se evita el alza en el precio de los combustibles como parte de la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de las Gasolinas.

Cabe señalar que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó 107 visitas de verificaciones en gasolineras del territorio nacional, en las que se detectó que el 75.7 % de ellas se ajustó al precio acordado para el combustible regular y el diésel.

Las visitas se realizaron del 13 al 24 de abril en casi todas las entidades de la República, excepto en Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo.

De acuerdo a la dependencia, en 81 estaciones de servicio, distribuidas en 28 entidades del país, los proveedores ajustaron el precio de los combustibles por debajo del precio máximo de venta, el litro de gasolina regular en menos de $24 pesos y el de diésel en promedio lo ajustaron en promedio en $28.28 pesos.

En otras 18 gasolineras, entre ellas, una de Coahuila, se realizó el procedimiento de verificación para comprobar que los proveedores ajustaran su comportamiento comercial a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección al Consumidor, se colocaron lonas con el mensaje: "No cargues aquí, se vuelan la barda con los precios".

Esta acción se realizó luego de analizar la información solicitada a los distribuidores y comprobar que el precio no justificaba el margen de ganancia. En dichos establecimientos el precio de la gasolina regular excedía los $24.00 pesos y el del diésel los $29.00 pesos.

Las lonas se colocaron en Aguascalientes (2), Ciudad de México (1), Coahuila (1), Estado de México (4), Guanajuato (2), Hidalgo (1), Morelos (1), Nayarit (2), Puebla (2), Querétaro (1) y Sinaloa (1).