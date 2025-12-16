Víctor N. vinculado a proceso por abuso de funciones en Sabinas

SABINAS, COAH.- Un juez de control resolvió vincular a proceso a Víctor N., quien se desempeñó como tesorero municipal durante la administración de Tania Flores, al considerar que existen elementos suficientes para presumir su participación en hechos relacionados con el delito de ejercicio abusivo de funciones. La decisión marca un paso significativo dentro de la causa penal que se sigue en su contra.

La resolución se dio tras la audiencia en la que el Ministerio Público presentó diversos datos de prueba. De acuerdo con la autoridad judicial, dichos elementos permiten establecer la probabilidad de que el imputado haya intervenido en las irregularidades señaladas. La defensa, por su parte, no logró acreditar argumentos que impidieran la continuidad del procedimiento ni desvirtuar los señalamientos formulados.

Como medida cautelar, el juez ordenó la colocación de un dispositivo de geolocalización electrónica al exfuncionario, con el propósito de asegurar su permanencia dentro del proceso y garantizar su comparecencia en futuras diligencias. Esta disposición, aclaró la autoridad, no constituye una sanción anticipada, sino un mecanismo de control procesal.

Asimismo, se fijaron los plazos correspondientes para la investigación complementaria, etapa en la que se recabarán más pruebas y testimonios que permitan fortalecer o descartar las imputaciones. El procedimiento continuará conforme a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, bajo la supervisión del órgano jurisdiccional.

La vinculación a proceso de Víctor N. representa un hecho de relevancia en el ámbito local, pues se trata de un exfuncionario de alto nivel dentro de la administración municipal. El caso se mantiene en seguimiento y será la investigación complementaria la que determine el rumbo de las acusaciones y las responsabilidades legales que pudieran derivarse.