Éxito en la carrera 10K Corredores Unidos en Villa de Palaú

VILLA DE PALAÚ, COAH.- Con gran entusiasmo se llevó a cabo la carrera simbólica 10K "Corredores Unidos" en su Décimo Novena Edición, organizada por atletas locales, la cual cumplió con las expectativas trazadas, expresó Luis Gálvez, coordinador del evento.

La competencia dio inicio en la plaza Hidalgo de esta Villa y tuvo como destino final la ciudad de Melchor Múzquiz, arribando a la plaza del Centro Histórico.

El evento deportivo contó con la participación de aproximadamente 30 corredores, quienes completaron el recorrido sin que se presentaran incidentes.

Gálvez destacó la disciplina y el compromiso de los participantes, quienes además de recibir estímulos económicos, tuvieron la oportunidad de participar en una rifa con tres premios en efectivo.

La carrera no solo representó un reto físico, sino también una oportunidad para fortalecer los lazos comunitarios. Al concluir el recorrido, los atletas fueron recibidos con un desayuno, donde compartieron el pan y la sal en un ambiente de camaradería y celebración.

Luis Gálvez subrayó que este tipo de actividades buscan fomentar el deporte y la sana convivencia entre los habitantes de Múzquiz, además de reconocer el esfuerzo de quienes se preparan constantemente para participar en este tipo de competencias.

Finalmente, el organizador agradeció el apoyo de los voluntarios y patrocinadores que hicieron posible la realización del evento, reiterando su compromiso de seguir promoviendo iniciativas que impulsen el bienestar físico y social de la comunidad.