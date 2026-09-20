Muere jovencita; iba en motocicleta

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Una menor de 14 años murió y un joven de 18 resultó lesionado luego de un accidente en el cruce de las calles Socorro y Mina de la colonia Nogalera.

Estos hechos ocurrieron cuando la motocicleta Vento C T300, color rojo con negro, circulaba por la calle Socorro y, al llegar al cruce con Mina, presuntamente no respetó el alto gráfico.

La unidad fue impactada por un Nissan Altima color dorado, sin placas, que circulaba por la calle Mina, vía libre, y era conducido por Joel N, de 33 años de edad.

Tras el impacto, los dos ocupantes de la motocicleta fueron proyectados contra la carpeta asfáltica. El conductor, Jesús N, de 18 años, resultó lesionado y presentó una lesión en el cráneo.

El jovencito fue trasladado a un nosocomio por personal de Cruz Roja a bordo de la unidad COAH-104 para recibir valoración médica inmediata.

En el lugar, un paramédico confirmó que Ingrid Leonor N, quien acompañaba al motociclista, no contaba ya con signos vitales tras el impacto contra el pavimento.

Por lo que respecta al conductor del automóvil, fue asegurado y trasladado ante el Ministerio Público, mientras que la Fiscalía General del Estado fue notificada para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.