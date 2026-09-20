Despliegan en múzquiz fumigación antidengue

Múzquiz, Coahuila; 20 de septiembre de 2026.- El Gobierno Municipal de Múzquiz y la Jurisdicción Sanitaria No. 3 de la Región Carbonífera pusieron en marcha jornadas comunitarias de fumigación en diversos sectores de la ciudad, con el objetivo de controlar la proliferación del mosquito Aedes aegypti, vector transmisor del dengue.

Jornadas de fumigación en Múzquiz

Las nebulizaciones programadas abarcan dos jornadas consecutivas a partir de las 19:00 horas. Las labores iniciaron el sábado 19 de septiembre en el Barrio 2, Barrio 3 y la colonia 11 de Julio. La programación concluye este domingo 20 de septiembre con cobertura en el Barrio 4 y las colonias Malvinas, Santa Cruz, Bondojo y Madera.

Recomendaciones para los ciudadanos

Las autoridades de salud exhortaron a los habitantes de los sectores atendidos a mantener abiertas puertas y ventanas durante el paso de las unidades fumigadoras para maximizar la penetración del compuesto en las viviendas.

Asimismo, la administración municipal solicitó el apoyo de la ciudadanía para ejecutar acciones complementarias de descacharrización, consistentes en la limpieza de patios y la eliminación de recipientes, botes y neumáticos en desuso que acumulen agua estancada.