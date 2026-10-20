Familia busca a Victoriano Sánchez: Desaparecido en Monterrey

Múzquiz, Coah.- Familiares de Victoriano Sánchez Quintero, conocido como "Nano", solicitaron el apoyo de la ciudadanía para localizarlo, luego de que salió de la casa de su hija en Monterrey, Nuevo León, el pasado sábado y hasta el momento no ha sido localizado.

De acuerdo con el llamado difundido por sus familiares, existe la posibilidad de que Victoriano se haya trasladado rumbo a Múzquiz, municipio donde ha vivido durante gran parte de su vida.

Ante la falta de noticias sobre su paradero, sus seres queridos están preocupados y piden a la población colaborar con cualquier información que permita dar con él.

La familia hizo un llamado a quienes pudieran haberlo visto o tengan algún dato sobre su ubicación para que se comuniquen mediante un mensaje.

"Les pido de favor, si alguien lo ve, por favor mándenme mensaje", señala la petición difundida por sus familiares, quienes mantienen la esperanza de encontrarlo sano y salvo.

Finalmente, reiteraron su llamado a la solidaridad de la ciudadanía para compartir la información y contribuir a que Victoriano Sánchez Quintero, "Nano", pueda regresar con sus seres queridos.