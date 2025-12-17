Claudia Sheinbaum sortea viviendas en Sabinas: 299 familias beneficiadas

SABINAS, COAH.- El pasado 16 de diciembre se llevó a cabo en Sabinas el sorteo del programa "Viviendas para el Bienestar", como parte de la estrategia habitacional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. El evento se realizó de manera simultánea en las localidades de Viesca, Cuatro Cienegas y Sabinas, con el objetivo de garantizar acceso a una vivienda digna para cientos de familias mexicanas.

La dinámica se efectuó mediante una tómbola pública, en la que se seleccionaron los folios ganadores frente a la comunidad. Para asegurar la transparencia del proceso, se contó con la participación de un comité ciudadano y la validación legal de un notario público, lo que dio certeza a los aspirantes sobre la imparcialidad del procedimiento.

En el municipio de Sabinas se registró una amplia participación, con más de 700 aspirantes inscritos. Tras el sorteo, 299 familias resultaron beneficiadas con la asignación de una vivienda propia, lo que representa un paso significativo en la mejora de sus condiciones de vida y en el fortalecimiento del tejido social de la región.

Durante el acto estuvieron presentes autoridades de los distintos niveles de gobierno y dependencias involucradas en la política habitacional. Entre ellas, el Mtro. Alejandro De los Santos de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), José Erives en representación de la Secretaría de Bienestar, Gerardo Ortiz de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), así como el Lic. Rafael Catarino Marines Daniel, Notario Público #4, quien dio fe de la legalidad del sorteo.

Con este programa, se reafirma su compromiso de garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada, fortaleciendo la confianza ciudadana en los procesos públicos y ofreciendo soluciones concretas a las necesidades habitacionales de las comunidades.