Respalda Coahuila a Fuerzas Armadas

SALTILLO, COAHUILA.– En el marco del inicio de la Campaña Comunicacional "Febrero, Mes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana", el Secretario de Gobierno del Estado, Oscar Pimentel González, y el General Brigadier de Estado Mayor, Juan Carlos Quiroz Muñoz, Comandante de la 6ª Zona Militar, destacaron la sólida coordinación interinstitucional que existe en Coahuila entre el Gobierno del Estado y las Fuerzas Armadas, la cual representa un pilar fundamental para la gobernabilidad, la paz social y la seguridad de las y los coahuilenses.

En representación del Gobernador Constitucional del Estado, Manolo Jiménez Salinas, el Secretario de Gobierno subrayó que Coahuila mantiene una política clara de respaldo, respeto y trabajo conjunto con el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional, reconociendo su papel estratégico en la preservación del orden, la legalidad y el bienestar de la población.

"Bajo el liderazgo del Gobernador Manolo Jiménez, en Coahuila hemos fortalecido una coordinación permanente con las Fuerzas Armadas, basada en la confianza, el respeto institucional y una visión compartida de seguridad y gobernabilidad. Su labor es fundamental para mantener la estabilidad y la tranquilidad que distinguen a nuestro estado", señaló Oscar Pimentel González.

1 / 3 2 / 3 3 / 3 ❮❯

Por su parte, el General Juan Carlos Quiroz Muñoz resaltó que esta campaña tiene como objetivo acercar a la sociedad a sus Fuerzas Armadas, dar a conocer su historia, misiones y el trabajo cotidiano que realizan en favor de la nación, así como fortalecer la confianza ciudadana y el vínculo con la población.

"El Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional son instituciones del pueblo y para el pueblo. Nuestra misión es servir a México con honor, disciplina y lealtad, trabajando de manera coordinada con las autoridades civiles para contribuir a la paz, la seguridad y el desarrollo del país", afirmó.

La campaña busca fortalecer la confianza entre las Fuerzas Armadas y la población de Coahuila.

Ambos coincidieron en destacar el trabajo permanente que realizan las Fuerzas Armadas en acciones de auxilio a la población, mediante la aplicación del Plan DN-III-E, en tareas de seguridad pública, protección de instalaciones estratégicas, así como en acciones cívicas y de labor social, siempre con respeto a los derechos humanos y en estricto apego a la ley.

Oscar Pimentel González resalta la importancia de la coordinación con el Ejército y la Guardia Nacional.

Finalmente, reiteraron que febrero representa una oportunidad para reconocer la historia, la vocación de servicio y el compromiso social del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional, así como para refrendar la alianza institucional que, bajo la conducción del Gobierno del Estado, continúa fortaleciendo la paz, la estabilidad y el desarrollo de Coahuila.