Federico Fernández Montañez supervisa cateo en Múzquiz con sustancias asegurados

MINAS DE BARROTERÁN, COAH.- Durante la noche del viernes se llevó a cabo un cateo en este Mineral, municipio de Múzquiz, como parte de los operativos instruidos por el Fiscal General del Estado, Mtro. Federico Fernández Montañez.

La acción derivó en el aseguramiento de narcóticos con características propias de la metanfetamina en diversas presentaciones, lo que representa un golpe significativo contra la distribución de sustancias ilícitas en la Carbonífera.

El operativo estuvo encabezado por el Delegado Regional, Diego Garduño Guzmán, quien coordinó la participación de distintas corporaciones de seguridad.

Entre ellas se destacó la intervención del Grupo de Reacción Especial (GREC), la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Policía de Acción y Reacción (PAR), la Policía Estatal (PCC) y la Policía Municipal, todas en estrecha colaboración con Fuerzas Federales.

Las autoridades informaron que el cateo se realizó de manera estratégica y con estricto apego a la legalidad, logrando asegurar material que será puesto a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes.

El despliegue operativo refleja la capacidad de respuesta conjunta de las instituciones de seguridad en Coahuila. De acuerdo con la Fiscalía, estas acciones forman parte de un plan integral de prevención y combate a la delincuencia, cuyo objetivo es blindar al estado de Coahuila.

La coordinación interinstitucional ha sido clave para fortalecer la seguridad en municipios como Múzquiz, donde se busca garantizar la tranquilidad de las familias.

Con este cateo, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso con la sociedad coahuilense, impulsando medidas de prevención y trabajo continuo en materia de seguridad pública.

Las autoridades señalaron que se mantendrán los operativos en distintas regiones, con el propósito de reducir la incidencia delictiva y consolidar un entorno más seguro para la ciudadanía. A la fecha se han concretado 44 cateos en diferentes municipios de esta cuenca.