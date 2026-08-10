Simulacro sismo: Federico Méndez Pacheco invita a participar en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- Las dependencias de Protección Civil alistan los simulacros simultáneos con hipótesis de sismo que se realizarán el próximo 19 de septiembre, como parte del Simulacro Nacional 2026.

Federico Méndez Pacheco informó que la invitación es a nivel nacional y destacó que la Coordinación Nacional de Protección Civil emitió la convocatoria para que cualquier tipo de inmueble pueda registrarse y participar en este ejercicio preventivo.

Explicó que el 19 de septiembre se conmemora un aniversario más de la Protección Civil en México, por lo que resaltó la importancia de que los representantes de inmuebles interesados se inscriban en el simulacro nacional.

Señaló que uno de los beneficios de participar y realizar el registro correspondiente es que podrán obtener una constancia de participación en el Simulacro Nacional 2026.

Méndez Pacheco destacó que las instituciones educativas son las que tienen mayor participación en este tipo de ejercicios, además de dependencias como el Seguro Social, ISSSTE y los Centros de Salud.

Agregó que también se cuenta con la participación de guarderías, por lo que se mantiene abierta la invitación para que los diferentes sectores se incorporen a este ejercicio preventivo y fortalezcan su preparación ante una eventual emergencia.