Aumentan las consultas médicas por enfermedades respiratorias en Sabinas

SABINAS, COAH.- En la última semana se ha registrado un incremento considerable en las consultas médicas por enfermedades respiratorias, principalmente en menores de edad y adultos mayores. El fenómeno coincide con la temporada invernal y el actual periodo vacacional, lo que ha generado una mayor afluencia de pacientes en el hospital general de la localidad.

Las familias han acudido en grupo para solicitar atención médica, lo que ha provocado largas filas en el área de consulta externa. De acuerdo con testimonios de los propios usuarios, el hospital cuenta únicamente con un médico asignado para esta área, situación que ha derivado en tiempos de espera prolongados y en la necesidad de que los pacientes se armen de paciencia para recibir atención.

El aumento de la demanda ha puesto en evidencia las limitaciones del servicio, aunque las autoridades de salud aseguran que existe personal suficiente para cubrir las necesidades de la población. Sin embargo, la percepción de los pacientes refleja preocupación por la capacidad de respuesta del hospital en momentos de alta concurrencia.

A pesar de las dificultades, se mantiene activa la campaña permanente de vacunación contra la influenza y el covid-19. Esta estrategia busca reducir el impacto de las enfermedades respiratorias en los sectores más vulnerables, como niños y adultos mayores, quienes representan la mayoría de los casos atendidos en los últimos días.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para acudir a vacunarse y reforzar las medidas preventivas, como el uso de cubrebocas en espacios cerrados y la higiene constante de manos. Con ello se pretende disminuir la presión sobre los servicios médicos y garantizar una atención más ágil durante la temporada invernal.