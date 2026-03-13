Alhira Reséndiz Rodríguez presenta Feria del Crédito en Nueva Rosita

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con el respaldo de la licenciada Alhira Reséndiz Rodríguez, asambleísta del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), se llevó a cabo la Feria del Crédito en la ciudad de Nueva Rosita.

El evento busca acercar soluciones de vivienda y financiamiento a los trabajadores de la Región Carbonífera, donde se reconoce una alta demanda de atención en este rubro.

Los módulos de atención fueron instalados en la Casa de la Cultura "María del Pilar Tijerina de Guadiana" desde la mañana del viernes, y se anunció que las actividades continuarán este sábado.

Durante la primera jornada se ofrecieron servicios relacionados exclusivamente con créditos, mientras que la segunda jornada contará con una oferta más amplia que incluirá todos los programas y beneficios del instituto.

Reséndiz Rodríguez agradeció el apoyo del director estatal del INFONAVIT en Coahuila y adelantó que se trabaja en la posibilidad de establecer una dependencia o subgerencia en Nueva Rosita.

Con ello, se busca garantizar atención permanente a los trabajadores de la región, evitando que tengan que trasladarse a otras ciudades para resolver trámites relacionados con vivienda.

La asambleísta destacó que el viernes se atendieron únicamente solicitudes de crédito, pero subrayó que el sábado la feria será más completa, con la presencia de personal especializado en diferentes áreas del INFONAVIT.

Esto permitirá a los asistentes resolver dudas, iniciar trámites y conocer de primera mano los beneficios disponibles.

Finalmente, se extendió la invitación a la ciudadanía para aprovechar esta oportunidad, ya que desde hace tiempo el INFONAVIT no se presentaba en la Región Carbonífera.

La llegada de la feria representa un esfuerzo por atender las necesidades de los trabajadores, fortaleciendo el acceso a programas de vivienda digna y créditos accesibles.