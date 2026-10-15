Fernando Acosta Esquivel exige justicia por Pasta de Conchos

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, Coah. - El líder del Partido Comunista, Fernando Acosta Esquivel, informó que, a 18 años de la tragedia en Pasta de Conchos, siguen exigiendo a la Fiscalía General de la República (FGR) el esclarecimiento del siniestro.

Indicó que a la fecha van 36 compañeros recuperados y quedan 27 por rescatar, por lo que el trabajo que se realiza es muy importante en este tiempo que ha pasado.

Señaló que, de acuerdo con la información que le han proporcionado, las cosas van bien aunque un poco lentas; precisó que donde van muy atrasados es en las causas del origen de la tragedia, que es una de las peticiones que se harán a la Presidenta de la República cuando arribe a la Carbonífera; que se esclarezca el hecho.

Queremos también que se reconstruya la bocamina y se vean las condiciones en que se encuentra, realizando un estudio de las evidencias donde se ocasionó el siniestro, tema que le toca a la Fiscalía.

Aseguró que a ellos les consta que hubo irregularidades porque encontraron centros de carga quemados adentro de la mina y cuentan con dibujos eléctricos y diagramas donde los transformadores estaban arriba de los centros de carga, pero cuando entraron encontraron todo el cable enredado abajo, lo que indica que sacaron el cable para borrar evidencias, lo cual consideró una evidencia muy fuerte.

Lamentó que actualmente ya no tienen acceso a la mina, pues desde hace tiempo no les permiten entrar a los socavones ni a las instalaciones nuevas ni mucho menos a los socavones antiguos.

Finalmente dijo que estos 18 años han sido de lucha sobre muchas adversidades, ya que desde un principio se empezó a atacar indirectamente a las viudas y familiares tratando de desprestigiarlas y exigirles que desistieran de su lucha, pero con organización y apoyo de organizaciones solidarias se venció dicho obstáculo, abundó.

Aseguró finalmente que están satisfechos con el esfuerzo realizado porque hoy en día hay resultados y ya hay comunicación con el mando unificado sobre una próxima visita de la Presidenta, aunque aún está por definir fecha.